Eleitor de Vilhena deverá fazer a revisão biométrica para não ter o título cancelado

O município de Vilhena está passando por revisão biométrica do eleitorado desde julho de 2017. O cidadão deverá realizar atualização cadastral obrigatória de dados pessoais, assim como colher as impressões digitais e fotografia, no atendimento da Justiça Eleitoral até 31 de outubro, sob pena de cancelamento do título.

Vilhena tem cerca de 57.796 eleitores, dos quais aproximadamente 53% do total já cadastraram a biometria, faltando ainda mais de 26 mil cidadãos comparecerem ao atendimento.

Atendimento Eleitoral

O serviço de coleta dos dados está sendo realizado das 8 às 17h na Central de Recadastramento Biométrico que funciona na Biblioteca Municipal, localizada na Av. Major Amarante, Praça Nossa Senhora Aparecida.

O eleitor deverá comparecer munido de documento oficial de identificação com foto, título eleitoral, caso tenha, e comprovante de residência com no máximo três meses de emissão.

O recadastramento biométrico é obrigatório. Evite o cancelamento do título eleitoral, a suspensão do CPF e benefícios do Governo Federal que exijam a quitação com a Justiça Eleitoral.

Informações

Mais informações podem ser encontradas no Portal do TRE-RO através do link http://www.tre-ro.jus.br/eleitor/revisao-eleitoral/revisao-eleitoral

Autor e foto: TRE-RO