Prefeita acompanha obras de pavimentação no Bairro Bodanese

A prefeita Rosani Donadon (PMDB), acompanhou na manhã desta sexta-feira, 15, a execução das obras de pavimentação asfáltica no bairro Bodanese, em Vilhena.

Rosani destacou, durante a visita, que após longo tempo de espera, a população do bairro Bodanese já está sendo contemplada com serviços pavimentação nas vias do bairro.

“Sem dúvida nenhuma, é uma alegria muito grande visitar as obras de pavimentação asfáltica que estão sendo executadas em Vilhena. Estou feliz em acompanhar o trabalho que está sendo feito no bairro Bodanese e ver a alegria da população com mais esse benefício, pois o asfalto proporciona saúde e qualidade de vida para os moradores do bairro”, destacou.

De acordo com chefe do poder executivo, além do bairro Bodanese, outra frente de serviços está executando trabalhos de pavimentação no bairro Marcos Freire.

“Com muito trabalho, estamos conseguindo cumprir nossos compromissos com a sociedade, em melhorar o município, e trazer asfalto para a cidade. É como eu costumo dizer, quando se tem compromisso, seriedade e se quer fazer, faz! Estamos trabalhando para melhorar todos os setores, educação, saúde e obras”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria