Semana do Idoso é comemorada com extensa programação na Semas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), através do Centro de Atendimento a Terceira Idade (Cati), preparou uma programação especial em comemoração semana do Idoso, em Vilhena.

A ação acontecerá nesta segunda-feira, 18 com uma caminhada pela avenida major amarantes e se encerra na sexta-feira do dia, 22, com a escolha do Miss e Mister da terceira idade.

O evento contará com diversas atividades gratuitas, que incluem apresentações culturais, missa, palestras, tarde da madrinha, almoço de confraternização e baile.

De acordo com o coordenador do Cati, Zerimar Silva, setembro é considerado o mês do idoso e, para isso, a prefeitura fará uma especial programação. “O data central é 27 de setembro, Dia Nacional dos Idosos. Queremos fazer uma programação diferenciada para nossa terceira idade e trabalhar de maneira mais abrangente este tema. Vamos fazer um dia festivo para as pessoas da melhor idade”, disse.

A secretária da assistência social, Ivete Pires, ressalta o quão importante é o evento para SEMAS. “Eu e nossa prefeita Rosani Donadon entendemos que eles contribuíram – e contribuem – muito para o nosso município. São pessoas sábias, experientes, que têm muito para nos ensinar. Nossa luta é fazer valer as políticas voltadas para o idoso’’, destacou.

Confira, abaixo, o cronograma de atividades:

** 18/09/2017 – CAMINHADA

Horário: 8h

Local: Av. Major Amarantes (Praça Nossa Senhora Aparecida até Praça Ângelo Spadari)

** 19/09/2017 – MISSA

Horário: 8h30

Local: Centro de Atendimento a Terceira Idade – CATI

** 20/09/2017 – TARDE DA MADRINHA

Horário: 15h

Local: Centro de Atendimento a Terceira Idade – CATI

** 21/09/2017 – ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

Horário: 11h

Local: Chácara do Raimundo

** 22/09/2017 – Baile da escolha da Miss e Mister

Horário: 18h

Local: Centro de Atendimento a Terceira Idade – CATI

Texto e foto: Assessoria