Vereador Ronildo Macedo relata sobre o primeiro semestre de mandato e futuros projetos para Vilhena

Em visita a redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 15, o vereador, Ronildo Macedo (PV), relatou sobre as realizações em seus oito meses de mandato e sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) realizadas pela Câmara dos Vereadores.

Segundo o vereador, ele está neste meio politico desde 2012 quando se candidatou a vereador, mas não se elegeu, pois recebeu apenas 764 votos. Já nessa eleição de 2016 foi eleito sendo o terceiro mais votado com 1.135 votos.

No inicio do mandato, assim que assumiram os cargos os vereadores realizaram uma votação para a escolha da mesa diretora, onde ficou definido também o próximo presidente da Câmara.

Baseado em sua infância humilde e diante das conquistas que Ronildo tem obtido, o vereador fala com muito orgulho que foi eleito futuro presidente da Câmara para biênio de 2019-2020, mesmo com rumores que alguns colegas da oposição buscam a anulação, o vereador deixa claro que não existe base jurídica legal para ser anulado sua futura gestão.

De acordo com Macedo para a decisão da comissão aberta contra os vereadores, foram ouvidas muitas pessoas, pois antes de tomarem a decisão tiveram que averiguar as acusações e terem todo o embasamento necessário para sustentar as decisões tomadas, pois o que estava em jogo era o bem estar de Vilhena. Para isso foram verificadas todas as notificações e houve uma mobilização muito grande da equipe para a decisão final.

Em relação à nova investigação dos dois vereadores, ele não fará parte, mas confia plenamente no potencial de seus colegas.

Sobre a CPI contra a prefeita, Ronildo acredita ter sido uma decisão precipitada, pois as acusações não procediam, mas caso haja indícios que gerem desconfianças, ele não vê problemas em investigar a atual gestora, pois sempre busca fazer as coisas que beneficiam o município. Para ele essa iniciativa nada mais é do que politicagem dos opositores para prejudicar a prefeita.

Macedo aproveitou para falar sobre sua atuação na câmara, pois de acordo com ele já realizou cerca de 40 indicações relacionada às obras em andamento e 20 delas foram atendidas, outro ponto são os requerimentos de fiscalização de obras e de cada secretaria, em especial a erosão da Avenida Curitiba do qual 70% do problema foi solucionado.

Ronildo também falou dos projetos, sendo eles a criação de uma galeria para a Avenida Melvin Jones para solucionar o problema de alagamento, a ideia de construir um barracão para os feirantes do Cristo Rei, para dar melhor suporte e comodidade, a construção do asfalto no Cristo Rei e suas proximidades, uma possível reforma na guarita policial e o projeto de redação nas escolas, que visa preparar as crianças para o ingresso em universidades, utilizando como incentivo concursos com premiações para o desenvolvimento dos alunos.

Em relação as suas viagens para Porto Velho, o vereador conseguiu um veiculo Doblò, fardamento esportivo e materiais para incentivar a prática de esporte, do qual conquistou devido a uma emenda liberada pelo deputado estadual Luizinho Goebel.

Sobre as diárias aprovadas, o vereador achou inteligente a decisão, pois haverá alguns cortes de gasto e economizará cerca de R$ 120 mil para a câmara, pois cada vereador viajará com seus veículos e só serão ressarcidos se apresentarem notas.

Ronildo falou também sobre o apoio da câmara para a festividade de comemoração do aniversário de 40 anos de Vilhena e finalizou agradecendo a todos que o apoiam, ressaltando que seu gabinete sempre estará aberto a população, para qualquer sugestão ou crítica, pois seu compromisso é com o povo vilhenense.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia