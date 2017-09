Vereadores, o palhaço e a falta de investimentos na agricultura – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ Iniciamos a coluna com uma verdadeira “demonstração de zelo” com o dinheiro do contribuinte de Chupinguaia. Após matéria do Extra de Rondônia denunciando a farra feita com diárias, os parlamentares foram mais uma vez à capital federal (Brasília) e descobriram a “fórmula” para comprovar a viagem – segundo eles – “para conquistar benefícios para Chupinguaia”.

@@@ Pois bem. Os nobres edis bateram várias fotos de suas audiências e reuniões e divulgaram nas redes sociais para calar a boca dos críticos. As principais fotos foram com o deputado/palhaço Tiririca. E a mais original foi com o quadro do senador Ivo Cassol. Nem com o “homim” foi.

@@@ Em Chupinguaia, o comentário é um só: os vereadores brincam de trabalhar. No facebook, eleitores enumeram até os recursos conquistados pelos edis. Eis a lista: Valdir Passito e Toninho Bertozi (ABAIXO): uma foto com o deputado tiririca, Rubinho de Novo Plano: foto com Valdir Raupp (Lava Jato), e outros dois vereadores: selfie com o quadro do italiano Ivo Cassol. Ótima comprovação!

@@@ Ainda falando de Chupinguaia. A prefeita/fisioterapeuta Sheila Mosso (PV) anda tendo problemas para administrar a máquina pública municipal. Não há sintonia entre ela e seu secretariado. Além disso, é acusada de humilhar servidoras e de implantar uma espécie de “banquinho da disciplina” para punir. Lamentável.

@@@ Já em Colorado do Oeste, os moradores começam a perder as esperanças depositadas no prefeito José Ribamar (PSB). A cidade está estagnada, não há movimentação da economia. Com isso, famílias começam a ir embora e residir em outros municípios do Cone Sul, como Cerejeiras e, principalmente, Vilhena.

@@@ Em Vilhena, o Juiz de Direito, Andresson Cavalcante Fecury, da 1ª Vara Cível, rejeitou ação de acusação contra a prefeita Rosani Donadon (PMDB), por eventual caso de nepotismo na administração pública municipal. Na decisão, o magistrado salientou que “o pedido liminar merece ser indeferido, pois como bem demonstrou o Ministério Público, os autores não lograram comprovar por meio de documentos a probabilidade do direito invocado, isto é, a prova do nepotismo”.

@@@ Na última sessão ordinária, a Câmara de Vilhena aprovou, por unanimidade, verba indenizatória no valor de R$ 5 mil, por mês, para cada vereador gastar como quiser. O valor vai custear despesas, incluindo viagens dentro do Estado. Entretanto, se viajarem para fora do Estado de Rondônia, receberão diárias no valor de R$ 650,00. Contudo, as despesas serão pagas através de notas fiscais e se houver qualquer indício de irregularidade, a casa terá uma comissão que irá investigar. E isso que os nobres anunciaram.

@@@ Entretanto, o projeto está dando o que falar na cidade. Muitos vilhenenses acreditam que agora a farra ficará insustentável, já que notas frias podem ser facilmente conseguidas por aí. Porém, os vereadores mostram seriedade na questão. Vamos aguardar para ver o desenrolar do caso!

@@@ Para encerrar: vilhenenses reclamam da falta de investimentos do setor de agricultura municipal e estadual. Não há sinais de melhorias. Faltam ações concretas dos gestores, não apenas a entrega de calcário. O secretário estadual de agricultura, Evandro Padovani, por exemplo, é criticado desde o início de sua gestão, há quase três anos, de não direcionar recursos para Vilhena, cidade onde reside com sua família. É acusado, inclusive, de levar investimentos para outros lugares. É bom ele fazer um balanço do que trouxe para Vilhena após fazer parte do primeiro escalão do careca Confúcio Moura.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação