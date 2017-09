3ª edição da “Caravana da Produtividade” será realizada em Vilhena

No próximo dia, 20, acontecerá a 3ª edição da “Caravana da Produtividade” no municipio de Vilhena. A ação será realizada pela “Boehringer Ingelheim Saúde Animal”. O evento contará com a presença de pecuaristas e produtores da região, sendo realizado no recinto Agropecuária PB LTDA.

O tema central da caravana é “+ @ & L/ha/ano” (Mais Arrobas e Litros de Leite por Hectare/Ano) e o objetivo é contribuir para o aumento da produtividade da pecuária, destacando práticas corretas de vacinação, reforçando o bem-estar animal e a atenção aos vários elos da cadeia produtiva.

“A Caravana da Produtividade tem uma proposta muito clara: disseminar informações essenciais sobre o rebanho, incluindo manejo sanitário, prevenção de doenças parasitárias e outras enfermidades que colocam a produtividade em risco, além de novas tecnologias que ajudam o produtor a ter mais lucratividade. Para isso, envolvemos todo o nosso time técnico de campo e especialistas para levar soluções e esclarecer dúvidas dos produtores”, explica Pedro Bacco, Diretor da unidade de negócios de grandes animais da “Boehringer Saúde Animal”.

A Caravana da Produtividade é realizada em parceria com a DSMTortuga, Dow AgroSciences e Volkswagen e percorrerá 13 estados brasileiros, que abrangem 170 milhões de bovinos – cerca de 80% do rebanho total. Haverá quatro caminhonetes customizadas (3 com foco na pecuária de corte e 1 na pecuária leiteira), onde visitarão mais de 100 cidades, percorrendo cerca de 60 mil km em 60 dias.

“No total, estão programadas aproximadamente 200 visitas a propriedades rurais, 150 pontos de venda e 66 ações de campo com produtores. O objetivo é impactar 5.000 pecuaristas, 900 balconistas e 800 funcionários de fazendas em todo o país.”

Para reforçar o compromisso com o resultado econômico dos pecuaristas, nos encontros com produtores de corte e leite terá a presença de especialistas do setor produtivo, sempre com foco na importância de obtenção dos melhores resultados no campo.

Além disso, a Caravana da Produtividade 2017 terá 10 treinamentos para funcionários de fazendas, para a capacitação em bem estar animal e aplicação de medicamentos veterinários, incluindo o manejo mais adequado dos animais e recomendações às equipes envolvidas. O passo a passo da aplicação correta da vacina contra febre aftosa terá atenção especial.

“A correta aplicação de vacinas e outros medicamentos veterinários é muito importante para o manejo sanitário do rebanho. Nossa proposta é ajudar a capacitar os envolvidos com recomendações e técnicas eficazes para o sucesso da medicação. Nesse sentido, a vacinação contra a febre aftosa terá destaque”, explica Pedro Bacco.

Roteiros da Caravana da Produtividade 2017

1ª Caravana Pecuária Leiteira – RS, SC, PR, SP, MG, GO

1ª Caravana Pecuária de Corte – RS, PR, SP, MS

2 ª Caravana Pecuária de Corte – GO, MT, RO

3ª Caravana Pecuária de Corte – BA, TO, MA, PA

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria