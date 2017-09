Corpo de jovem sequestrada é encontrado próximo ao local onde estava o do filho

O corpo de Raiza Lima, mãe do garoto Natã, de cinco anos, encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (18) no Rio Machado no município de Castanheiras, foi encontrado boiando no fim da tarde, próximo ao local onde o filho encontrado.

O veículo usado no sequestro da jovem, um Santana azul, foi localizado em Rolim de Moura, abandonado com as portas trancadas, em uma fazenda.

A policia Militar está no local onde o corpo da jovem foi localizado, aguardando a chegada da perícia técnica.

O principal suspeito dos crimes é Oclecio da Cruz Almeida, marido de Raiza e padrasto de Natã, que continua desaparecido.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Planeta Folha