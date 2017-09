Diretor de presídio é acusado de favorecer detentos; Nilton Gomes estaria liberando visitas fora de hora e em sua sala pessoal

O Extra de Rondônia recebeu na manhã desta segunda-feira, 18, uma denúncia anônima, através de documentos impressos, onde o denunciante acusa o diretor geral do Presídio Cone Sul de Vilhena, Nilton Gomes, de favorecer os detentos Rodrigo Tavares, filho de José Rodrigues Filho, com quem o diretor tem vínculos de amizade e Lucas da Silva Ramos, filho de Rosa Maria Teixeira, funcionária do Fórum, permitindo visitas fora dos horários estipulados pelo regulamento interno, na sala da diretoria e dispensando as normas de segurança exigidas por lei.

O denunciante afirma que as visitas eram realizadas de forma corriqueira e que mesmo sendo presenciadas por vários funcionários da unidade prisional, que chegaram a questionar a ilegalidade dos atos, as mesmas nunca foram lavradas em ata.

Ainda segundo a denúncia, ao saber que os diretores de segurança e do setor administrativo tinham tomado conhecimento de suas ações ilícitas, Nilton teria exonerado os mesmos no dia 24 de agosto, temendo uma possível denúncia.

Além dos atos que contrariam as Leis de Execuções Penais, o referido diretor também é acusado de prevaricação por ter omitido dos seus superiores que permitiu que um dos detentos “consertasse” o aparelho de Raio X da unidade, que estava apresentando defeitos, mesmo tendo consciência de que o apenado não possuía qualificações para tal, danificando ainda mais o objeto.

Devido à omissão por parte do diretor, o denunciante afirma que o aparelho continua com defeito, o que dificulta os serviços de revista, possibilitando a passagem de drogas, celulares e objetos que colocam em risco tanto os servidores como os próprios detentos.

Em posse dos documentos, a reportagem do site tentou entrar em contato com Nilton Gomes, porém, até a publicação desta matéria, não obteve êxito. Com isso deixa espaço, caso o referido diretor queira se pronunciar sobre o asunto.

Texto e foto: Extra de Rondônia