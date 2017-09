Mãe de criança morta foi sequestrada um dia antes do corpo do filho ser encontrado; padrasto é o principal suspeito dos crimes

A jovem identificada apenas como Raissa, filha de uma agente penitenciaria e mãe do garoto Natã, de 5 anos, encontrado boiando na madrugada desta segunda-feira, 18, no rio Machado nas proximidades de uma ponte localizada na RO-479, Zona Rural do município de Castanheiras, está desaparecida, juntamente com Oclecio da Cruz Almeida, seu esposo e padrasto do menor.

Segundo informações de testemunhas, Raissa teria sido vista pela última vez, na tarde de domingo, 17, sendo forçada a entrar em um veículo Voksvagem Santana, com placas NBE-8071, por homens encapuzados, próximo ao supermercado onde trabalha, na cidade de Cacoal.

A imagem do padrasto do garoto foi divulgada a fim de localizá-lo, pois até o momento, ele é o principal suspeito da morte da criança e do desaparecimento de Raissa.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Oclécio pode entrar em contato com a polícia pelo 190.

