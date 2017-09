Partidas emocionantes e goleadas marcam a Taça Aciv de Futebol Society

Foi realizado neste sábado, 16, sete jogos da Taça Aciv de futebol Society 2017, na Sede Social Esportiva da Associação e Empresarial de Vilhena (ACIV).

Na categoria livre Aberto, cinco partidas eletrizantes foram realizados. A equipe Truck Center/Cerealista Guaporé/Rodamazon/Macedo venceu pelo placar de 6 a 1, o time Ideal Futebol Clube. Com a vitória a equipe garantiu sua classificação na segunda fase da torneio.

O segundo confronto da taça, foi entre a Tornearia Brasil/ATFC que ganhou de goleada a equipe de São Matheus de 6 a 2 e ambas as equipes estão classificadas na segunda fase da competição.

A equipe Titaniun FC, foi mais uma equipe que garantiu sua classificação na segunda fase ao vencer o time Primos FC pelo placar de 4 a 2.

O quarto jogo do torneio ficou entre as equipes Só/Picape/Neguinho do Muck e Guerreiros/Tornaria Modelo, ficando o placar em 6 a 4 para a equipe Só picape, carimbando também sua vaga na segunda fase.

Fechando o último jogo da categoria livre, os meninos do Atlético Vilhenense aplicaram uma goleada de 9 a 0 classificando na segunda fase do campeonato ao vencer a equipe de Friboi JBS A.

Master

Pela categoria máster dois confrontos foram disputados também na Sede Esportiva da Aciv. O primeiro confronto foi entre a Associação Ferroviária que empatou em 2 a 2. E a segunda partida pela categoria foi entre a equipe da Aciv que aplicou uma goleada em cima do time Rodamazon/Crediário Sousa.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia