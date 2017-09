PSDB realizará encontro regional partidário em Vilhena

Em visita ao Extra de Rondônia o presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Antônio de Oliveira Júnior, mais conhecido por “Júnior Pintor” acompanhado do vereador Samir Ali, relatou que realizarão um encontro regional partidário no próximo dia, 30 a partir das 09h00 no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), em Vilhena.

Segundo o presidente durante o encontro será discutido a situação do partido em todo o Cone Sul e decidido se haverá lançamento de candidaturas para deputados federais e estaduais nas próximas eleições.

A reunião contará com a participação do presidente estadual e pré-candidato ao governo do Estado, Expedito Júnior e a atual deputada federal Mariana Carvalho.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia