VÍDEO: Prefeita assina ordem de serviço para ampliação da escola Maria Paulina em Nova Conquista

Serão construídas cinco salas e dois banheiros; diretora diz que obra é sonho da comunidade

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) assinou, na manhã desta segunda-feira, 18, a ordem de serviço para construção de cinco salas de aulas e dois banheiros na escola municipal de ensino Infantil e Fundamental Maria Paulina Donadon, localizada no distrito de Nova Conquista.

Fundada em 1989, a unidade de ensino teve sua última ampliação na gestão do então prefeito Melki Donadon, que construiu uma quadra poliesportiva, além de salas de aulas. Atualmente, a escola atende 166 alunos nos períodos matutino e vespertino, da pré-escola ao 9º ano.

A prefeita enfatizou a importância da ampliação para o local e falou que a atual gestão está pautada na concretização de ações que atendem a população. “Estamos aqui com ações. Nossa administração é de executar projetos. Estamos cobrando constantemente das empreiteiras agilidade e respeito no prazo das entregas das obras. Queremos trazer mais benefícios para cá, com cursos, esportes e lazer, tanto para os alunos como para os pais dos estudantes”, ressaltou a mandatária.

Os investimentos em tão pouco tempo foram lembrados pelo vice-prefeito, Darci Cerutti, como uma grande conquista. “A educação é uma pasta importante e o dinheiro está sendo muito bem aplicado em prol do desenvolvimento da cidade”, salientou.

A responsável pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), professora Raquel Donadon, enfatizou sobre a visão de crescimento. “Estamos pagando R$ 1 milhão de dívidas atrasadas. Mesmo assim, estamos realizando planejamento para efetuar os pagamentos e ainda investir. São diversas obras em andamento no setor educacional”, reforçou a titular da Semed.

Rosa Rocha, diretora da escola Maria Paulina, comemorou o ato oficial afirmando que “a obra é um sonho de toda a comunidade”.

Fizeram parte do dispositivo de autoridades: a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB), o sargento Erasmo, os secretários Natal Jacob Pimenta (SEMEC), Esteban Vera (SEMCOM), Faiçal Akairi e Felipe Oliveira (SMTIC), Arijoan Cavalcante e Givaldo (SAAE) e pioneiros do distrito de Nova Conquista.

