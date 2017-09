Colégio Maria Arlete vence na estreia nos Jogos Escolares da Juventude em Curitiba

O colégio Estadual Maria Arlete Toledo, representante do Estado de Rondônia, venceu na sua estreia na Terceira Divisão do torneio feminino de vôlei, neste domingo,17, nos jogos escolares da juventude – etapa 12 a 14 anos.

As meninas do Maria Arlete fizeram uma boa partida com as equipe do colégio Marista Santa Maria, mas na hora da decisão, as meninas do Maria Arlete foram superiores que as rivais, vencendo por em 2 sets a 0 (31-29 e 25-15).

O técnico do colégio Maria Arlete, Silvan Freitas, destacou a importância de ganhar na estreia da competição. “É uma pena que vencemos a equipe anfitriã, mas tivemos que fazer nosso dever, que é vencer”, comentou o treinador.

Para a capitã do time, Isabela Martendal, a estreia serve de inspiração para seguir na competição. “Vencendo deixa a gente com espirito de querer ganhar os outros jogos, e poder chegar na final, que é o nosso objetivo”, pontou a Isabela.

As meninas do colégio Maria Arlete, que representam Rondônia no torneio, treinam desde dezembro para os Jogos Escolares com a finalidade de ser campeã na competição. “A equipe vem se preparando desde o ano passado, sem férias, com três a quatro dias de treino por semana, as vezes até cinco”, enfatizou o técnico.

A equipe é homogênea e temos duas levantadoras que dão conta do recado. As jogadoras fazem substituições obrigatórias e não deixam cair o nível de rendimento da equipe, que é fundamental disse – Freitas.

Os Jogos Escolares da Juventude são organizados e realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), correalizados pelo Ministério do Esporte e Grupo Globo, com patrocínio da Coca-Cola e apoio da Estácio, da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado do Paraná.

Texto: Extra de Rondônia

Fonte: Comitê Olímpico Brasil

Foto: Washington Alves