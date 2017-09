Culto Ecumênico marca segundo dia de comemorações da Semana do Idoso

Ao longo da semana, uma série de atividades está programada para integrar e valorizar o papel dos idosos na sociedade Vilhena.

A programação iniciou nesta segunda-feira, 18, com uma caminhada pela Major Amarante, principal da cidade de Vilhena.

Já na manhã de terça-feira, 19, a programação continuou com a realização de um culto ecumênico no salão do Centro do Atendimento da Terceira Idade (CATI).

Na ocasião estiveram presente, o vice-prefeito Darci Cerutti, a secretária de assistência social Ivete Pires, o secretário de comunicação Esteban Vera, o secretário de esporte Natal Jacob e o presidente da fundação cultural Djavan Santos.

O primeiro culto foi realizado pela Pastora Marli Machado, membro da Igreja do Avivamento. que trouxe um momento de reflexão, palavra e louvor. E, em seguida, aconteceu a missa e comunhão com o Padre Antônio, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.

De acordo com o coordenador do CATI, Zerimar Silva, setembro é considerado o mês do idoso e, para isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) preparou uma semana cheia de atividades. “Estamos fazendo uma programação diferenciada em busca de dar sentido da vida na terceira idade. O objetivo do CATI e da nossa prefeita, Rosani Donadon, é motivar os idosos a saírem e serem felizes e amados, como algo característico da idade. “Tem muito idoso que acha natural ser triste, mas, na verdade, é esse o momento de eles serem mais felizes e satisfeitos”, ressaltou o coordenador.

A secretária municipal Ivete Pires salientou o protagonismo da terceira idade na sociedade atual. “É bom começarmos essas comemorações com um culto que envolva toda a comunidade. Esperamos ansiosos pelo restante das atividades. Estamos ansiosos para o Baile da Terceira Idade onde entregaremos as faixas para os novos Miss e Mister”, finalizou. Após os cultos os idosos foram recepcionados com um café da manha.

>>> Confira, abaixo, o cronograma de atividades:

** 20/09/2017 – TARDE DA MADRINHA

Horário: 15h

Local: Centro de Atendimento a Terceira Idade – CATI

** 21/09/2017 – ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

Horário: 11h

Local: Chácara do Raimundo

** 22/09/2017 – Baile da escolha da Miss e Mister

Horário: 18h

Local: Centro de Atendimento a Terceira Idade – CATI

Texto e fotos: Assessoria