Delegação de Rondônia encerra participação dos Jogos escolares da Juventude

A delegação de Rondônia encerrou sua participação nos Jogos Escolares da Juventude-fase infantil (12 a 14). Nas modalidades individuais, Rondônia conseguiu cinco medalhas, uma de ouro, três de prata e uma bronze, sendo umas das delegações com destaques nos Jogos Escolares da Juventude, realizado em Curitiba, no período de 12 a 21 do decorrente mês.

De acordo com Ítalo Aguiar Chefe de delegação, fica orgulhoso que Rondônia conseguiu resultados nunca antes atingidos no Jogos Escolares da Juventude. “A competição das modalidades individuais encerrou na sexta-feira,15, e os atletas competiram de forma parelha com atletas de outras delegações, mostrando que são bom quanto os adversários, conquistando as medalhas” pontou

Na modalidade de ciclismo, o atleta, Vitor Eduardo Pompeu deixou Rondônia com o primeiro lugar, conquistando a primeira medalha de ouro da história do estado, na prova contra o relógio. “Isto é uma conquista que eleva Rondônia no esporte”, ressalta o chefe da delegação.

Outro destaque foi a natação com o atleta, Luiz Felipe Belão, 14 anos, que conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze. Luiz Felipe competiu com atletas várias regiões do Brasil, subindo no pódio três vezes, estendendo a bandeira de Rondônia, como um estado forte na modalidade.

Na modalidade de Judô, a atleta Amanda Felipo, 14 anos, da Cidade de Colorado do Oeste, garantiu a medalha de prata. A judoca além de representar o estado de Rondônia e sua cidade, representou o nome da escola pública de ensino, Paulo Assis. Amanda passa a ser a segunda melhor judoca do Brasil na categoria.

Os atletas das modalidades individuais e comissão técnica retornaram para Rondônia no sábado 16. Na ocasião a Delegação das modalidades coletivas chegou a Curitiba para iniciar as competições dos Jogos Escolares Brasileiro, que iniciou neste domingo,17, encerrando nesta sexta-feira,22.

Texto: Extra de Rondônia

Fonte: Seduc

Foto: Eleni Caetano