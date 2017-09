Jovem assassinado em Cerejeiras estaria se envolvendo com mulher casada

O corpo do jovem Jhonatas Lago de Lima, de 20 anos, assassinado com um tiro na cabeça na noite de segunda-feira, 18, na cidade de Cerejeiras, está sendo velado na capela mortuária do município e o enterro está previsto para as 17h00 desta terça, 19.

Após o crime que não possui testemunhas, muitas linhas de investigação foram levantadas e até o momento, não se tem suspeitos da autoria do assassinato.

Informações extra-oficiais dão conta, que nos últimos meses, havia surgido rumores de que o jovem, conhecido na cidade por sua habilidade no futebol, estaria se envolvendo com uma mulher casada.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social