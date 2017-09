Polícia intensifíca procura por suspeito de matar esposa e enteado de 5 anos

O delegado Arismar Araújo de Lima do Departamento de Polícia do Interior, solicitou o apoio da população rondoniense para que ajude na localização de Oclecio da Cruz Almeida, principal suspeito de ter matado sua própria mulher, Raiza e o enteado Natã, de apenas 5 anos e desovado seus corpos no Rio Machado.

Após a localização do corpo de Natã, ocorrido na madrugada de segunda-feira, 18, a polícia deu início às buscas pela mãe do garoto, se segundo testemunhas, havia sido sequestrada na tarde de domingo, porém, o corpo da mulher também foi localizado no mesmo rio no qual estava o do filho.

Oclecio acabou se tornando o principal suspeito das mortes, devido ter desaparecido desde o dia do sequestro da esposa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgaçao