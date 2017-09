Prefeitura de Jaru anuncia processo seletivo na área da saúde

Visando a contratação de Médico Obstetra (3), Anestesiologista (2), Enfermeiro (3) e Fonoaudiólogo (1), a Prefeitura Municipal de Jaru, no Estado de Rondônia, abriu nesta segunda-feira, 18, as inscrições do novo Processo Seletivo.

Os profissionais devem se inscrever por meio do formulário eletrônico disponível no site do órgão (www.jaru.ro.gov.br), entre os dias 18 a 25 de setembro de 2017. Também é possível realizar a inscrição pessoalmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Jaru, localizada na Avenida Florianópolis, 3062, Centro, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 as 17h30.

Em ambos os casos é necessária apresentação dos documentos comprobatórios mencionados no edital de abertura disponível em nosso site.

A contratação dos profissionais deve ocorrer em caráter emergencial e temporário, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais ou igual período, sendo de interesse da administração pública, a contar da data de assinatura do contrato de trabalho, sob o regime da consolidação das leis do trabalho.

Os servidores devem atuar junto a Secretaria Municipal de Saúde em jornadas variáveis de 20h às 40h por semana, e vão receber salários de R$ 1.937,21 a R$ 6.535,08, acrescido de insalubridade e gratificações.

Todos os inscritos serão avaliados em etapa única de análise de curriculum, onde serão atribuídos pontos de acordo com os critérios especificados no edital.

Este Processo Seletivo tem a validade de um ano, podendo a critério da administração ser prorrogado por igual período.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria