Proprietário de Van escolar está indignado com rua interditada a mais de dois meses em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 19, o empresário Caio Afonso, do ramo de transporte escolar, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde externou sua indignação com o poder público, no qual interditou uma rua no bairro Barão do Melgaço II – há mais de dois meses e até o momento não desobstruiu.

De acordo com o empresário a rua foi bloqueada para construção da ciclo via as margens da BR-174 – sentido Instituto Federal de Rondônia (IFRO), porém, a obra neste perímetro foi concluída e a rua continua interditada.

Motoristas que trafegam pelo local, não entenderam porque a via foi interditada, pois não atrapalhava o andamento da obra.

O empresário relata que após a interdição, tem que dar uma volta considerável no bairro para poder pegar os estudantes que ele transporta, sendo que, com isso, gasta mais tempo e combustível.

Caio entrou com pedido no Ministério Público (MP) para tentar solucionar o problema, mas o promotor respondeu que não há irregularidade de forma a ser apurada, pois ato de interdições em vias públicas é considerado normal em caso de construção e ampliação, sobretudo pública. O empresário também procurou a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), que se inteirou do assunto e informou que iria tomar providência, mas até o momento nada foi feito. Entretanto, o empresário questiona que naquele trecho a obra já foi concluída e a via continua interditada.

O Extra de Rondônia tentou entrar em contato o responsável pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) em Vilhena, no qual é o responsável pela obra, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Caio Afonso