Raupp participa do lançamento do programa do Cacau Clonal e de mutirão de saúde da família em Rondônia

Durante o final de semana, na propriedade do produtor rural Antônio Vilarim, na Linha C-11, no projeto de Assentamento Santa Helena em Buritis, a Ceplac (Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira), realizou o Dia Especial sobre Cacau Clonal. Também ocorreu o lançamento do Programa de Expansão da Cacauicultura Brasileira com a presença do diretor nacional da Ceplac, Juvenal Maynat e autoridades regionais.

O senador Valdir Raupp (PMDB-RO) participou do evento que reuniu centenas de agricultores e estudantes e programação com palestras sobre Financiamento, Crédito Rural, Gestão e Cacauicultura Tecnificada.

“O cacau é uma grande aposta para economia de Rondônia. Em junho a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou meu relatório do projeto, que institui a Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade, que tem a intenção de melhorar a característica do cacau brasileiro, por meio de estímulo à produção, industrialização e comercialização do produto em categoria superior. Um incentivo a Rondônia que é um Estado produtor e que vem ganhando destaque no ranking nacional”, declarou Raupp.

“Esta é uma importante iniciativa para o desenvolvimento da nossa agricultura, em especial para o avanço da lavoura cacaueira em Rondônia”, comentou a deputada federal Marinha Raupp (PMDB-RO).

Ainda em Buritis, Raupp e Marinha participaram do ‘Dia da Família na Escola, realizado pelo Senar em parceria coma Prefeitura de Buritis na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Tiradentes. Foi oferecido aos moradores do Marco 20, atendimento médico, com profissionais da saúde e higiene pessoal, realizando exames preventivos, consultas, teste rápido, cortes de cabelo, manicure e pedicure e diversas palestras.

“Um importante evento do Senar, que traz dignidade e respeito para esses moradores. A saúde é um dos anseios da sociedade, e nós vamos continuar, trabalhando e apoiando iniciativas que tragam de fato melhorias para a população”, disse Raupp.

