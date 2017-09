Semosp repara pontos de iluminação continuamente no Bairro Assossete

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) continua realização os serviços de manutenção da iluminação no Bairro Assossete, em Vilhena.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Josué Donadon, a localidade enfrentava dificuldades referente à falta de luminosidade há tempo, uma vez que cerca de 40% da estrutura local estava às escuras.

“O bairro Assossete passava por instabilidade em meio a muitos pontos que estavam apagados e isso gerava insegurança aos moradores. Sabendo desta urgência e cumprindo determinação da prefeita Rosani Donadon, mandei equipes para atender e ir resolvendo os problemas da Localidade. Nossos servidores estão realizando um grande trabalho lá, mesmo diante das limitações neste momento e, aproximadamente 30 pontos já foram normalizados. Segundo, relatos dos servidores da Semosp os moradores tem veementemente parabenizado e destacado as ações da pasta em atendimento ao bairro”, destacou Josué Donadon.

Segundo o secretário de obras, além do bairro Assossete, foram recuperados paralelamente em torno de 60 pontos no bairro Vitória, cerca de 80% no Embratel e 100% no bairro Ipê.

Os serviços de reparações da iluminação continuam atendendo o bairro Assossete contando também com equipes noturnas que estão realizando a conferência da eficácia dos serviços prestados pela Semosp.

Texto e fotos: Assessoria