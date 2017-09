Vereador Samir Ali fala sobre os projetos de criação do Samu e da guarda municipal em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 18, em visita ao Extra de Rondônia o vereador e atual vice-presidente da Câmara de Vereadores, Samir Ali (PSDB), contou sobre os primeiros meses de mandato e projetos desenvolvidos no município.

Segundo o vereador assim que assumiu o cargo foi eleito vice-presidente da Câmara, posição da qual requer bastante responsabilidade e dedicação.

Em relação às Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), o edil disse que está sendo um grande desafio e experiência enfrentar três CPI´s em seu primeiro mandato.

De acordo com Samir, ele faz parte da comissão que está investigando e decidindo o caso do colega de cargo, Célio Batista(PR) e que junto à equipe estão averiguando e analisando tudo para que não haja decisões precipitadas.

Em relação ao pedido de abertura da CPI contra a atual prefeita, Rosani Donadon, o vereador não pode afirmar com precisão se foi ou não politicagem, mas diante do atual cenário politico do município ele votou contrário, até porque acredita que não era o momento e nem haviam provas contundentes para iniciar uma comissão processante. Já a dos vereadores era inevitável, pois já havia uma investigação por parte da policia em estado avançado, diante do fato esta comissão obteve seu apoio, mas caso haja necessidade de averiguação da gestão da prefeita, Samir não vê nenhum problema em realizá-la.

Outro ponto referido na entrevista foi o corte das diárias dos vereadores, do qual segundo ele: “Foi uma ótima decisão. Acredito que essa verba veio para se ter um controle maior dos gastos dos vereadores e economizar para a Câmara, inclusive o pedido de corte das diárias partiu de mim, prova disso foi minha viagem para Ariquemes, que eu mesmo custeie.”

O vice-presidente também relatou sobre as suas viagens a Porto Velho, segundo ele conseguiu uma verba de R$ 30 mil para o curso de geração e renda e R$ 18 mil para a 16° copa da Associação Vilhenense de voleibol (AVV) todos por meio de emendas de apoio do deputado Léo Moraes (PTB). Houve também pedidos de verbas no valor de R$ 210 mil para investir na saúde, em especial nas trocas dos leitos e equipamentos do Hospital Regional através da ajuda do deputado federal Expedito Neto (PSD).

Sua segunda ida a capital foi a convite do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), para conhecer todo o funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), visando criar um projeto para implantá-lo em Vilhena.

O vereador relatou que já foram elaborados oito requerimentos, onde buscou fiscalizar gastos de combustíveis da secretaria de obras e para pedir recursos e benefícios à secretaria de assistência social.

Samir realizou várias indicações, das quais grande parte delas foi atendida pela prefeita, cabendo citar a restauração da ponte na linha 135 e a iluminação pública no bairro Cidade Nova.

Ali contou sobre seus projetos, onde um deles já foi aprovado pela Câmara, sendo o projeto de cunho inclusivo trazendo para as sessões uma interprete de Libras para que os deficientes auditivos possam participar.

Outro projeto é o da Gestão democrática nas escolas voltada para a inserção da comunidade escolar. Fez também a indicação da nomenclatura de uma escola para homenagear o filho do ex-prefeito José Luiz Rover, devido à comoção e o impacto causado por sua morte. Fechou uma parceria com o vereador Wilson Deflon Tabalipa (PV) deixando opcional a contribuição dada a Associação de pais e Amigos dos Excepcionas (Apae) e do Lar dos idosos. Há também o projeto de criação do translado funerário e o da guarda municipal armada para trazer segurança e dar apoio a policia local.

O vereador cita com muita felicidade a conquista da mudança na legislatura para aprovar ou reprovar taxas de aumento de água na cidade.

Samir Ali finaliza contando que mantém uma boa relação com a prefeita e que estarão caminhando juntos em prol da melhoria do município e a cada dia irá se dedicar ao máximo para fazer com que Vilhena evolua e cresça ainda mais.

Texto e Foto: Extra de Rondônia