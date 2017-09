17ª Brigada do Exército realiza operação no Presídio Cone Sul de Vilhena

Atendendo a solicitação do Governo do Estado de Rondônia, teve início na madrugada desta quarta-feira, 20, uma operação para a garantia da lei e da ordem no Presídio Cone sul de Vilhena, que está sendo realizada pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército.

A revista geral que visa detectar armas, aparelhos celulares, drogas e outros materiais ilícitos, é assegurada pelo Decreto Presidencial de 17 de janeiro de 2017, onde o Presidente da República autorizou o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem, nas dependências dos estabelecimentos prisionais do país, cabendo aos órgãos do Governo do Estado apreender, recolher e dar o devido destino legal aos materiais encontrados pelo Exército Brasileiro.

A operação, que é comandada pelo General de Brigada José Eduardo Leal de Oliveira, trata-se de uma ação interagências que envolve além do Exército, diversas instituições e órgãos de segurança pública, como: Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, o Ministério Público Militar, Polícia Militar do Estado de Rondônia, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia e Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia/Comunicação Social da 17ª BDA INF SL

Fotos: Comunicação Social da 17ª BDA INF SL