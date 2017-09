Colégio Maria Arlete vence equipe do Piauí e segue firme nos Jogos Escolares da Juventude

Depois de vencer na estréia a equipe anfitriã, a equipe feminina de voleibol do colégio Maria Arlete que representa o Estado de Rondônia voltou a vencer na manhã desta segunda-feira,18, ao derrotar por dois sets a forte equipe do Piauí.

A equipe volta a jogar nesta quarta-feira,19, contra a equipe do estado de Goiás. O jogo será realizado no Ginásio 1 da Secretária de Estado de Esportes de Curitiba.

Mas nem tudo é só alegria para as equipes de Rondônia nos Jogos Escolares da Juventude. O futsal, que na sua estreia perdeu, sofreu mais uma derrota nesta segunda-feira contra a equipe do Espírito Santo.

O técnico da equipe, Geovani Esteves disse que trabalha com as meninas desde 2014, e que a equipe que saiu de Colorado do Oeste, viajou mais de 15 horas de ônibus até Porto Velho, para pegar um voo e chegar à Curitiba para participar do Jogos Brasileiros. “Perder o jogo faltando décimos de segundos não e fácil, mas eu conversei com as atletas e disse que a vida segue, e vamos tomar a derrota como lição” afirmou o técnico.

Na modalidade de handebol masculino, Rondônia também sofreu sua segunda uma derrota para o estado de Amazonas, ficando fora competição.

Os Jogos Escolares da Juventude teve início no dia 12 e vai até o dia 22 do corrente mês. A organização é do Comitê Organizador Brasileiro (COB), que preparou uma organização para receber cerca de cinco mil pessoas em Curitiba.

Texto: Extra de Rondônia

Fonte: Seduc

Foto: Washington Alves