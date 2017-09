Em outubro, Chupinguaia realizará “1°Festa do Patrão Rodeio Show”

Dos dias, 05 a 08 de outubro acontecerá a “1°Festa do Patrão Rodeio Show” no clube do laço, em Chupinguaia.

A festa terá como atração os locutores Rafael Texano, Jeferson Costa, Carlos Lousada, haverá também rodeio profissional, pega do garrote e shows com as bandas Garotos do Forró e Swing Universitário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa