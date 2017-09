Expedito Netto recebe certificado de agradecimento do Hospital do Câncer de Barretos

Como forma de reconhecimento pelo trabalho em prol da Unidade do Hospital do Câncer de Barretos (HCB) de Porto Velho, o Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) recebeu, nesta terça-feira (19), um certificado de agradecimento pelos R$ 900 mil de emenda parlamentar enviada ao hospital.

Na ocasião, o presidente do HCB, Henrique Prata, cumprimentou o deputado pela indicação dos recursos financeiros, feitos em 2016, que serão utilizados para aquisição de monitor multiparâmetro para ressonância, tomógrafo computadorizado (64 canais), carro maca para ressonância magnética e aparelho de anestesia para ressonância.

“É extremamente gratificante poder contribuir com o tratamento dessas pessoas que parecem ser esquecidas pela sociedade e também poder colaborar com esse hospital que é referência em nosso país”, declarou Netto.

Para o gestor do Hospital do Câncer, Henrique Prata, o comprometimento dos parlamentares é essencial para o futuro do hospital. “Infelizmente o SUS não paga a metade do valor que custa o nosso hospital. Graças ao esforço dos deputados, milhares de pessoas de Rondônia não precisam mais ir a Barretos para realizar tratamento. Agradeço ao Netto por ser tão jovem e tão comprometido com a nossa causa”, agradeceu Prata.

Atualmente, a unidade do Hospital do Câncer de Barretos em Porto Velho possui mais de 8 mil pacientes cadastrados e realiza diariamente cerca de 600 procedimentos, entre consultas, exames de imagem e laboratoriais, diagnósticos, cirurgias e internações.

A gestão do HCB é da Fundação Pio XII, mantenedora do hospital. Em todas as unidades espalhadas pelo país, são característica dos hospitais o alto padrão de qualidade, humanização e protocolos de primeira linha, um dos diferenciais da Fundação.

Autor e foto: Nathália Nicola