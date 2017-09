INÉDITO: Vilhena atinge 90% em Transparência avaliado pelo Tribunal de Contas

A prefeitura de Vilhena alcançou percentual inédito no quesito Transparência de suas ações. Após avaliação do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE/RO), Vilhena obteve 90,11%, considerado pelo próprio órgão como “Elevado”.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 20, pela prefeita Rosani Donadon (PMDB), que está em viagem a Porto Velho, com o objetivo de alavancar recursos estaduais para o município.

A prefeita informou que o TCE elogiou as ações de transparência implantadas na administração, ao identificar importantes mudanças na divulgação de atividades da gestão municipal. “O resultado prova que nossa gestão – com a participação de toda a equipe de servidores – está comprometida com a transparência pública. Em 2016, Vilhena foi o último no quesito transparência. Hoje, conseguimos reverter essa situação e sermos um dos melhores do Estado de Rondônia”, destacou.

Para atingir o percentual de transparência, a prefeitura implantou uma série de ações no site oficial, como o novo Portal da Transparência, onde as informações são atualizadas online e diariamente, facilitando acesso a despesas, normativas, leis, receitas e recursos humanos e, de forma inédita, o Diário Oficial Eletrônico de Vilhena (DOV), que pode ser acessado por computadores, celulares e tablete. A impressão do DOV era feita há mais de 15 anos gerando alto custo ao erário publico.

No portal, a página é atualizada diariamente com matérias jornalísticas das ações de todas as secretárias e autarquias municipais. As audiências públicas passaram neste ano a serem transmitidas, ao vivo, pelo próprio site da prefeitura e através do Facebook. A atualização de todos estes itens é avaliada pelo TCE.

Ainda, no site oficial, o munícipe pode obter informações e interagir com os gestores municipais, através da Ouvidoria, E-SIC serviço de informação ao cidadão, Agenda Municipal e ter acesso ao Sistema para acompanhar as licitações feitas pela prefeitura, além da emissão de Nota fiscal de serviço eletrônico (Webiss) “Conseguimos atender a todos os requisitos do TCE que faz parte da normativa “52”, conhecido como matriz de fiscalização. Nestes meses, uma comissão da prefeitura trabalhou e conseguiu atingir 90.11%. Parabéns a todos”, disse Marcelo Ceballos, responsável pelo departamento da Tecnologia da Informação (T.I).

Já o secretário municipal de comunicação, Esteban Vera, ressaltou a importância do envolvimento das equipes da T.I e da Semcom na divulgação das ações aos cidadãos. “É determinação da prefeita Rosani Donadon apresentar às ações de forma transparente aos cidadãos. Assim, novidades foram implantadas desde o início do ano. As audiências públicas, por exemplo, são transmitidas ao vivo pela equipe da Semcom, com apoio da T.I. Essa parceria resultou num trabalho eficaz com o intuito de levar a conhecimento público as diversas atividades da administração municipal”, ressaltou.

Texto e fotos: Assessoria