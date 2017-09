PESQUISA: três nomes despontam na preferência do eleitor a deputado federal no Cone Sul

A redação do Extra de Rondônia recebeu resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Brasil Dados, onde percorreu 28 municípios rondonienses na semana do feriado da independência para aferir as intenções de voto dos eleitores nas principais bases eleitorais do Estado com vistas à eleição de 2018 para deputado federal.

De acordo com os pesquisadores, não houve muitas surpresas, já que as primeiras colocações foram ocupadas por políticos que já possuem mandatos, ou já tiveram em cargos diversos como deputado estadual, prefeito secretários ou até mesmo vereadores.

No Cone Sul três nomes despontou na preferencia do eleitor para deputado federal, sendo: Em primeiro, Melki Donadon (PTB) com 1,82% – seguido de Evandro Padovani com 0, 91% – e em terceiro, Eduardo Japonês (PV) com 0,36%.

Municípios pesquisados: Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenta Bueno, Espigão D´Oeste, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Theobroma, Vale do Anari, Jaru, Ariquemes, Alto Paraíso, Monte Negro, Buritis, Cujubim,Nova Brasilandia, Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari, Porto Velho, Nova Mamore, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste, São Miguel do Guaporé e São Francisco do Guaporé.

Nomes Amostras % MARCOS ROGÉRIO 66 6,00 MARIANA CARVALHO 55 5,00 EXPEDITO NETO 46 4,18 LÉO MORAES 38 3,45 LUCIO MOSQUINI 31 2,82 LORIVAL AMORIM 27 2,45 MELKI DONADON 20 1,82 LEBRÃO 17 1,55 LINDOMAR GARÇON 17 1,55 JAQUELINE CASSOL 17 1,55 PADOVANI DA SEAGRI 10 0,91 LUIZ CLÁUDIO 10 0,91 SILVIA CRISTINA 10 0,91 MARINHA RAUPP 10 0,91 LUCAS FOLADOR 8 0,73 MARINHO DA CAERD 7 0,64 JUNIOR CAVALVANTE 7 0,64 VEREADOR AUGUSTINHO FIGUEIREDO 7 0,64 EDUARDO JAPONES 4 0,36 NILTON CAPIXABA 4 0,36 VEREADOR MESSIAS 4 0,36 DIVINO CARDOSO 4 0,36 PADRE TON 4 0,36 FRANÇA SILVA DA RÁDIO 4 0,36 EDMILSON DOURADO 3 0,27 DELEGADO JOSUÉ 3 0,27 AGUINALDO MUNIZ 3 0,27 DR VENCESLAU 3 0,27 ALEX TEXTONI 3 0,27 ALEXANDRE DARTIBAL 3 0,27 EDSON CASARÃO 3 0,27 PIMENTEL 3 0,27 ADA DANTAS 3 0,27 HAROLDO COSTA 3 0,27 ERNANDES AMORIM 3 0,27 JEFERSON LIMA 3 0,27 AMARELINHO 3 0,27 JUAREZ JARDIM 3 0,27 RAFAEL DA RONDONIA 2 0,18 DR AECIO 2 0,18 JEAN MENDONÇA 2 0,18 NÃO SABE/NÃO RESPONDEU 625 56,82 Total 1100 100,00

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação