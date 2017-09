Principal suspeito de matar jovem com tiro na cabeça em Cerejeiras está desaparecido

O Extra de Rondônia recebeu informações de que o principal suspeito de assassinar o jovem Jhonatas Iago, de 20 anos, com um tiro na cabeça, na noite de segunda-feira, 18, em Cerejeiras, estaria desaparecido desde o dia do crime.

O nome do provável autor do crime e sua imagem ainda não serão divulgados devido o setor de investigação estar trabalhando apenas sobre suspeitas, porém, se matêm a suposição de que o crime teria sido movido por ciúmes, pois rumores dão conta de que a vítima estaria tendo um caso com a ex-esposa do atirador.

A reportagem do site entrou em contato com o delegado responsável pelo caso e aguarda maiores detalhes para a divulgação dos dados do suposto agente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social