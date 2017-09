Suspeito de matar esposa e enteado é encontrado morto; vídeo

Foi encontrado no início da tarde desta quarta-feira,20, o corpo de Oclécio da Cruz Almeida, de 40 anos , suspeito de matar estrangulados a esposa Raiza e seu enteado Natã, de apenas 5 anos.

O corpo do suspeito foi localizado no meio de uma mata, na mesma fazenda onde foi encontrado o veículo usado no crime, na cidade de Rolim de Moura.

Oclécio estava pendurado em uma árvore, amarrado por uma corda em volta do pescoço.

A Polícia Civil está no local aguardando a chegada da perícia técnica.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgaçao