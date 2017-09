VILHENA: filhos de empresários suspeitos de tráfico de drogas serão ouvidos em audiência de instrução; advogados garantem que são inocentes

Vinícius Masutti, Rodrigo Cabral Bellario e Ricardo Atalla Paraiso, filhos de conceituados empresários vilhenenes presos por suspeita de tráfico de drogas sintéticas serão ouvidos em audiência de instrução.

A banca composta por cinco advogados de defesa dos jovens que foram detidos no dia 25 de agosto pela Polícia Federal na Operação “Amizades Artificiais” entrou novamente com pedido de liberdade.

A defesa alega que não há evidência ou existência de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A audiência de instrução dos suspeitos está marcada para o dia 10 de outubro do corrente às 10 horas. Eles serão interrogados e as testemunhas inquiridas, seguindo-se com os debates e sentença.

Serão intimadas cinco testemunhas de defesa em Vilhena e uma que mora em Cuiabá-MT – Além de policiais federais que participaram da operação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação