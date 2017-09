Agrocap contempla mais três ganhadores em Vilhena

O certificado de contribuição premiável, Agrocap, fez mais três ganhadores em Vilhena no último sorteio, realizado neste domingo, 17, em Ji-Paraná.

Antônio Costa Moura, morador do bairro Alto Alegre, dividiu o terceiro prêmio no valor de R$ 2 mil com um morador de Porto Velho. Mais dois vilhenenses foram contemplados nos 20 Giros da Sorte no valor de R$ 500,00, sendo eles Daiani da Silva Rodrigues, moradora do Cristo Rei e Antônio Jeremias Paes, morador do Bairro Bela Vista.

O prêmio principal, um carro no valor de R$ 36 mil saiu para dois moradores da capital (Porto Velho).

No próximo sorteio, a ser realizado neste domingo, 24, às 20h00, com transmissão ao vivo pelo Youtube, entregará R$ 50 mil em prêmios.

Os certificados já estão sendo vendidos no valor de R$ 5,00 em mais de 200 pontos comerciais em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação