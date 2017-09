Assaltante é imobilizado por vítimas ao tentar roubar motoneta com simulacro

Na noite de quarta-feira, 21, Devanildo Bernardes Pereira Junior, de 18 anos, foi preso após tentar, com um comparsa, roubar uma motoneta Honda Biz, no Bairro Bela Vista, em Vilhena.

Segundo as vítimas, dois jovens de 17 e 22 anos, ambos estavam parados em frente a residência de um destes, localizada na Rua 1812, quando Devanildo se aproximou com seu comparsa em uma motocicleta XLR, de cor vermelha, sendo que o mesmo estava portando um objeto similar a uma arma de fogo, com a qual ameaçou o jovem que estava sobre a motoneta, sentando na garupa da mesma e exigindo que ele seguisse seu comparsa.

Diante das ameaças, a vítima, além de ser obrigada a entregar seu aparelho celular, obedeceu as ordens de Devanildo, porém a outra vítima seguiu seu amigo e os infratores até a Rua Liliana Gonzaga, onde também foi rendido pelos assaltantes e agredido com um soco no rosto.

As vítimas, que conseguiram se livrar dos agressores, tentaram se refugiar em uma residência próxima ao local, porém, foram seguidos pelos agentes e acabaram entrando em luta corporal com o s mesmos.

Devanildo, que portava um simulacro de arma de fogo, desferiu uma coronhada na cabeça de um dos jovens e outra na região do abdômen, causando-lhe hematomas, mas mesmo assim, acabou sendo dominado pelas vítimas e por populares. Seu comparsa, que segundo Devanildo, se chama Vitor, conseguiu fugir.

Com a chegada da Polícia Militar, Devanildo recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o simulacro e o celular, fruto do roubo, até a delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Texto e fotos: Extra de Rondônia