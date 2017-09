Basquete e voleibol masculino disputam ouro na final dos Jogos Escolares da Juventude

As equipes de basquetebol masculino do Colégio Dom Bosco de Porto Velho e o voleibol da Escola Maria Arlete Toledo, garantiram vagas para disputa de ouro nesta quinta-feira, 21, para os Jogos Escolares da Juventude, que iniciou no dia 11 do decorrente mês na cidade Curitiba-PR, que reuniu cerca de cinco mil atletas das 27 federações dos país.

O time de voleibol venceu nas semifinais a equipe do Paraná pelo placar de 3 sets a 2 nesta quarta-feira,20, e disputará a final contra a equipe do amazonas. O jogo será às 17h00 (horário de Brasília) no Ginásio da Secretaria estadual de Esportes do Paraná (SEET)

O basquete do Colégio Dom Bosco de Pedro venceu a equipe do Pará, pelo placar de 21 a 12 e disputará o ouro com o time do Paraná, ás 17h00 no horário de Brasília, no Colégio Militar.

Já a equipe do Handebol feminino perdeu nas semifinais para o Rio de Janeiro, pelo placar de 21 a 12. E vai disputar o terceiro lugar contra a equipe do Maranhão, ás 09h00 no Ginásio Ney Braga

O futsal de Rondônia também perdeu nas semifinais para o Paraná, pelo placar de 6 a 1 e nesta quinta-feira (21), vai brigar pela terceira colocação contra o Pará. A partida será realizada na Secretaria Estadual de Esporte do Paraná (SEET), a partir das 15h30.

A delegação de Rondônia está na expectativa de levar duas medalhadas de ouro e duas de bronze para Rondônia, duas de pratas já estão garantidas, mas a meta é o ouro e não deixar escapar a terceira colocação no caso do futsal masculino e handebol feminino.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Eleni Caetano

Fonte: Seduc