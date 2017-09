Chefe de gabinete já “torrou” mais de R$ 17 mil em diárias em Chupinguaia

Nesta quinta-feira, 21, a redação do Extra de Rondônia, recebeu denúncia de um internauta que está indignado com servidora pública Joyce Moraes Borges de Lima, que atualmente presta serviço como chefe de gabinete da prefeita Sheila Mosso (PV), no município de Chupinguaia.

De acordo com denunciante, Joyce perde apenas para a prefeita, ela já recebeu R$ 17.350 mil – com viagens para Porto Velho e Brasília.

Porém, vale ressaltar que os vereadores também não ficam para trás e já embolsaram com diárias nesses oito meses de mandato mais de R$ 120 mil.

Lembrando que, em algumas cidades do Estado, o Ministério Público (MP) apertou o cinto, e está apurando e denunciando políticos que não tem respeito pelo eleitor muito menos responsabilidade com o dinheiro público.

