Delegação de atletas coloradenses viajam para participar de campeonato internacional de Judô no Mato Grosso do Sul

Cerca de 30 atletas da Associação de Judô Masturbara (AJM) de Colorado do Oeste, viajaram na noite de quarta-feira, 20, para a cidade Ponta Porã-MS para participarem da 12ª Copa Internacional de Judô e da 6ª Etapa do Circuito Estadual de Judô 2017 beneméritos de Judô troféu Sensei Mitio Harada, nos dias 22 e 23 de setembro do 2017.

Nos dias da competição, a cidade será a capital do judô da América do Sul, com a participação de judocas com competições internacionais, do Paraguai e Argentina.

O evento é uma mas maiores competições organizado pela Federação do Mato Grosso do Sul em conjunto da Academia Acenor Nico Judô. A competição será realizada no Ginásio Pepe Portela com a participação de 800 atletas.

A delegação da Associação de Judô Matsubara contou com apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Esportes, Juventude, Cultura e Lazer (SEJUCEL).

De acordo com mestre Bunichi Matsubara, fundador do Judô de Rondônia, a experiência que esses atletas que estão adquirindo com a oportunidade de competir fora do nosso estado vai fazer uma grande diferencia para o amanhã, exemplo notório, é a judoca Amanda Felipetto que foi vice-campeã recentemente nos Jogos Escolares da Juventude, na cidade de Curitiba-PR.

O mestre Emílio Matsubara agradece a todos os pais e alunos da Associação de Judô Matsubara, assim como a comunidade pelo apoio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria