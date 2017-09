É preso em São Paulo suspeito de duplo homicídio ocorrido em Vilhena

Foi preso em Santa Fé do Sul/SP, na manhã desta quarta-feira, 20, Marcelo Ângelo Pinto, vulgo “Cipó” acusado do duplo homicídio ocorrido na chácara Vila rancho em Vilhena.

Segundo informações, “Cipó”, que tinha aberto em seu desfavor, um mandado de prisão expedido pela 2º vara criminal da comarca de Vilhena, estava trabalhando na empresa de alinhamento e balanceamento do irmão, quando foi abordado e preso pela Polícia Civil.

Marcelo, que não reagiu, foi encaminhado para o presídio da cidade onde aguarda sua transferência para Vilhena, onde será julgado.

O jovem que trabalhava como segurança em uma festa que ocorreu em fevereiro de 2017, no local do crime, é suspeito de cometer um duplo homicídio que vitimou, Stefano Rodrigues Cordeiro, de 29 anos, atingido por cinco tiros na região das costas e Wesley Algaranha de Amorim,de 24 anos, que levou um tiro no rosto e seios na nuca.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação