Em meio crise presidente do VEC renuncia ao cargo

À frente do pentacampeão rondoniense Vilhena Esporte Clube (VEC) há 08 anos, o presidente do time, José Carlos Dalanhol deu algumas declarações no início da manhã desta quinta-feira, 21, que podem mudar o rumo da equipe para o próximo ano.

Passando por sérios problemas de saúde e também em sua vida pessoal, “Gaúcho do Milho”, disse que pretende passar a presidência do Lobo do Cerrado, assim como trocar toda a diretoria para que o clube não fique fora das competições em 2018.

Gaúcho afirma que “passará o bastão” a qualquer vilhenense que se interessar em comandar a equipe e garante que o novo presidente não herdará nenhuma dívida do clube. “Todos os investimentos do clube e todas as dívidas estão no meu imposto de renda. Quem assumir a presidência pegará o Vilhena Esporte Clube sem nenhum dívida”, garantiu Dalanhol.

O mandato de Gaúcho se encerra no próximo mês de novembro, mas como a disputa do Campeonato Estadual de Futebol Profissional 2018 será iniciada mais cedo que o normal no próximo ano (mês de fevereiro), devido à realização da Copa do Mundo de Futebol, os clubes do Estado de Rondônia têm até o dia 20 de outubro para confirmar a participação.

O presidente disse ainda que esperará até o último dia para entrar em contato com a Federação sobre a inscrição do VEC. Caso não apareça nenhum interessado em assumir o clube até o dia 20 de outubro, ele mesmo enviará um ofício à FFER e informará a não participação do Lobo do Cerrado por tempo indeterminado em competições dentro e fora do Estado.

A presidência

Marcada por momentos gloriosos e de declínio, Gaúcho assumiu o Vilhena Esporte Clube no dia 25 de agosto de 2009 e de lá pra cá foram: 4 títulos estaduais, 4 participações em Copas do Brasil e 2 participações na Série D do Campeonato Brasileiro. Com ele na presidência o Lobo teve a melhor campanha de um clube rondoniense na Série D (quartas de final/2012). “Durante oito anos eu dediquei minha vida ao Vec. Toda árvore que produz os mais belos frutos é a que mais leva pedradas. Levei muitas pedradas, mais em breve voltarei. Tenho muitos frutos pra produzir” encerrou Gaúcho.

Texto: Assessoria

Fonte: Extra de Rondônia