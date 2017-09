PESQUISA: Instituto de MG aponta Rosani Donadon com 81% de aprovação popular em Vilhena

Oito meses de governo e muito trabalho. Assim pode-se definir a administração da prefeita Rosani Donadon (2017-2020) que assumiu o cargo no dia 1 de janeiro de 2017 em Vilhena.

Devido aos avanços em diversos setores da administração pública municipal, a prefeita foi indicada a receber o prêmio “Medalha Alferes Tiradentes – Colar de Ouro”, realizado pelo instituto de pesquisa Tiradentes, de Minas Gerais, por obter alto índice de aprovação popular nos primeiros 150 dias de mandato.

A pesquisa, realizada com diversos moradores entre os dias 13 de julho a 27 de julho deste ano, aponta que Rosani Donadon obteve 81% de aprovação popular através dos seguintes quesitos: Ótimo: 55%, Bom: 26%, Regular: 11% e Ruim: 8%.

Informada dos números, Rosani Donadon afirmou que o resultado da pesquisa é reflexo da dedicação e trabalho de toda a equipe da prefeitura municipal, que não mede esforços para tirarmos Vilhena do momento delicado que atravessa. “Encontramos uma prefeitura com muitas dificuldades. Servidores sem receber salário, obras paralisadas, merenda escolar questionada, saúde em caos. Mas, nesses oito meses de gestão, conseguimos muitos avanços, na saúde, obras, educação, e outras áreas fundamentais. Vilhena está voltando a ser referência em nível estadual. Agradeço a confiança dos vilhenenses e garanto continuar com esse trabalho incansável visando numa melhor qualidade de vida da nossa gente”, disse a chefe do executivo municipal.

A entrega do prêmio ocorrerá em Belém, nos dias 28 e 29 de setembro. Entretanto, Rosani adiantou que, devido a compromissos no município, não participará do evento.

Em tempo, é importante esclarecer que a pesquisa de opinião publica não foi encomendada pela prefeitura e nem gastará qualquer quantia financeira com relação ao referido prêmio.

Texto e fotos: Assessoria