4ª edição do “Qualicine Cinema Itinerante” será no Bela Vista

Acontecerá nesta sábado, 23, a partir das 19h30 mais uma sessão de filmes do projeto “Qualicine Cinema Itinerante” que exibirá grandes sucessos cinematográficos, nos bairros de Vilhena.

Esta será a quarta edição do projeto, desta vez ocorrerá no bairro Bela Vista com a exibição do filme “Cada um na sua casa”. Haverá sorteio de brindes. Toda a população esta convidada para participar.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação