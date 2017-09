Abertos os jogos da 1ª Copa Criança Municipal

O ginásio Jorge Teixeira, principal espaço poliesportivo de Vilhena, está sediando a 1ª Copa Criança Municipal Cemetra/2017.

A abertura aconteceu na manhã desta sexta-feira, 22, com a participação de 120 alunos de oito escolas municipais e estaduais.

O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Semec) e com parceria com a Secretaria de Educação (Semed) da prefeitura de Vilhena.

Após o desfile de entrada dos atletas, do hino nacional e do juramento do atleta Kaio Vinícios (escola Marcos Donadon), a tocha olímpica foi acesa pela aluna representante da escola Ângelo Mariano, a atleta Júlia Fernandes.

O evento reúne alunos das escolas Angelo Mariano Donadon, Hermógenes Nogueira, Ivete Brustolin, Dalila Donadon, Paulo Freire, Progresso, Ensina-me a Viver e Marcos Donadon.

Os atletas estarão disputando medalhas nas modalidades de Atletismo, Futsal e Queimada. São crianças na faixa etária de nove à 12 anos e todas as competições serão disputadas na quadra do ginásio Jorge Teixeira e na pista de Atletismo do estádio Portal da Amazônia.

Texto e fotos: Assessoria