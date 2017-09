Captação de córneas e rins é realizada em Vilhena; fígado apresentou problema

Os órgãos retirados da modelo Vânia Maísa Castro, que teve morte encefálica na última quarta-feira, 20, serão doados a pacientes que estão na fila de espera. O procedimento de captação dos órgãos foi realizado na manhã desta sexta-feira, 22, no Hospital Regional de Vilhena.

Equipes médicas da Central de Transplante de Órgãos do Hospital de Base de Porto Velho e do Hospital Universitário de Brasília (HUB) chegaram por volta das 09h00 a Vilhena. Os profissionais iniciaram uma corrida contra o tempo no centro cirúrgico do Hospital Regional (HR).

A equipe médica da HUB realizou primeiro a captação do fígado, mas após realizar alguns testes foi constatado que o órgão não poderia ser utilizado, pois apresentava algumas alterações em seu tecido que aparentemente foi causado pelas paradas cardíacas, sendo devolvido o órgão ao corpo. Foi a primeira vez que houve uma cirurgia de captação de fígado no município.

Após, a equipe médica de Porto Velho retirou os rins e córneas. A cirurgia durou cerca de quatro horas e as equipes médicas imediatamente seguiram para o aeroporto nos seus respectivos destinos.

O coordenador da equipe de transplante de órgãos do Hospital de Base de Porto Velho, Alessandro Prudente, disse que a captação de órgãos (rins e córneas) no estado de Rondônia iniciou em 2011 e atualmente estão realizando a captação de fígado.

Alessandro explicou que quando o paciente é diagnosticado com morte cerebral, a família é entrevistada para que possa ser realizada a doação de órgãos. É um momento delicado e difícil, pois a família precisa tomar uma importante decisão e quem sabe ajudar outras pessoas que precisam de um transplante de órgãos.

Segundo Alessandro, em Rondônia 70% das famílias recusam a doação de órgãos do parente que perdeu a vida e estes procedimentos só podem ser feitos com a autorização da família.

O secretário municipal de saúde, Marco Aurélio Vasquez, esteve presente na ocasião e explicou que a Secretaria de Saúde do Estado tem incentivado a população para doação de órgãos, assim como também tem buscado habilitar os hospitais do interior para o processo.

O secretário finalizou enfatizando que esse momento é de alegria e de tristeza. É um momento em que a família se despede de alguém. Porém, é uma chance porque essa ação irá contribuir para a permanência de outras vidas que aguardam nas longas filas de transplante de órgãos. Em breve a secretaria iniciará uma campanha massiva para a população sobre a importância de captação de órgãos. “Isso é saúde e realmente nós temos investido dentro das nossas possibilidades”, pontou Vasquez.

