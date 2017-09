Em tempos de crise, vereadores de Colorado aumentam o valor das diárias de viagem

Os vereadores do município de Colorado aproveitaram a 8ª sessão extraordinária realizada na manhã da última sexta-feira, 15, e aprovaram novos valores de diárias para eles e para os servidores da casa, além do vale alimentação que passou de R$ 300 para R$ 500.

O projeto de resolução nº 141/2017 e projeto legislativo nº 6197 – da mesa diretora, dispõe sobre valores novos aplicados a partir de agora para diárias dentro do Estado e fora, além do vale alimentação.

O que foi apurado, no ano de 2013, o vereador recebia R$ 310,00 e o servidor R$ 220,00 para uma viagem dentro do Estado, e R$ 470,00 e R$ 370,00 para fora do Estado.

Com o reajuste e equiparação, tanto vereador quanto servidor passarão a receber R$ 400,00 para dentro do Estado e R$ 550,00 para fora do Estado.

De acordo com o presidente da Câmara Evandro Guimarães Prudente (PDT), “explicou que o aumento é apenas uma adequação, pois os valores já estavam desfasados. O reajuste foi concedido em conformidade com as leis e regimento do Tribunal de Contas”, salientou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação