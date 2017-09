Ex-presidente terá de devolver mais de R$ 2,6 milhões por “farra das passagens” na ALE

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO), José Carlos de Oliveira, o Carlão de Oliveira, terá de devolver mais de R$ 2,6 milhões aos cofres públicos estaduais.

A decisão é do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO). Carlão foi responsabilizado, junto com Terezinha Esterlita Grandi Marsaro (ex-diretora Financeira da ALE) pelo caso que ficou conhecido como a “farra das passagens aéreas” do Legislativo.

A Corte de Contas puniu tanto Carlão de Oliveira quanto Terezinha Esterlita por terem autorizado, admitido, ordenado despesas sem finalidade pública, sem liquidação, sem licitação, sem cobertura contratual e mediante fragmentação de despesas.

Logo, diante deste panorama, foram apontados como responsáveis diretos pela aquisição e distribuição de 1.757 passagens aéreas concedidas a pessoas estranhas ao quadro de pessoal do parlamento estadual, incluindo viagens internacionais, “sem comprovação da finalidade pública, cujos danos totalizaram o montante de R$ 2.681.947,97”.

Os conselheiros mencionaram, ainda, que o ex-presidente e a ex-diretora financeira feriam diversos princípios da administração pública, ensejando a prática de improbidade administrativa.. “[…] cujos danos totalizaram o montante de R$2.681.947,97, devendo ser procedida atualização monetária acrescida de juros da data do fato gerador do dano até a data do efetivo pagamento”, diz a decisão. Eles têm 15 dias para fazer o pagamento.

Adiante, destaca: “Registra-se, por oportuno, a possibilidade de dedução dos valores já ressarcidos judicialmente, desde que os pagamentos sejam comprovados documentalmente perante esta Corte de Contas”, conclui o TCE/RO.

Ninguém foi multado porque a Corte de Contas reconheceu a prescrição em face das irregularidades.

Texto: Rondoniaovivo

Foto: Divulgação