Jovem é preso por tráfico de drogas em Cerejeiras

Na tarde da última quinta-feira, 21, um jovem de 26 anos, identificado como Leidiron Vieira do Amal, foi preso em flagrante portando uma sacola com pasta base de cocaína, no bairro Floresta em Cerejeiras.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o suspeito transitava em sua motocicleta, mas ao ver a guarnição mostrou-se nervoso e aumentou a velocidade.

Ao ser abordado pela PM, foi encontrado junto ao rapaz cerca de 50 gramas de pasta base em uma sacola amarrada em torno de sua cintura. De acordo com os policiais o entorpecente seria utilizado para produção de mais drogas, que possivelmente seriam vendidas, já que o mesmo alegou estar desempregado e sobreviver do dinheiro conseguido através do tráfico.

O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil (DPC) e enquadrado por tráfico de drogas, agora o suspeito ficará detido na Casa de Detenção à disposição da justiça.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia