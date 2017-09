Luizinho solicita atendimento pela policlínica Oswaldo Cruz e mutirão de consultas especializadas em dois municípios do interior

O Deputado Estadual Luizinho Goebel (PV) fez uma indicação ao Governo do Estado de Rondônia através da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) solicitando que seja realizado pela Policlínica Oswaldo Cruz mutirão de consultas especializadas em vários seguimentos médicos, nos municípios de Vilhena e Alvorada do Oeste.

Luizinho Goebel justifica que esta ação tem por objetivo a redução de custos para os municípios atendidos, uma vez que não será necessário transporte dos pacientes até a Capital do Estado, Porto Velho, para receber atendimentos especializados.

“Com esta inciativa podemos levar atendimento com profissionais específicos para atendimento de pessoas que muitas das vezes não tem condições de vir até Porto Velho para fazer uma consulta com especialista” enfatiza Luizinho.

O mutirão não atenderá apenas os pacientes de Vilhena e sim todos os seis municípios que compõe o cone sul. Já com a realização no município de Alvorada do Oeste serão beneficiados as cidades de Castanheiras, Urupá, Presidente Médici e São Miguel do Guaporé.

Autor e foto: Assessoria