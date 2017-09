Prefeitura de São Miguel do Guaporé contrata Médicos em Processo Seletivo

A Prefeitura de São Miguel do Guaporé, Rondônia, está em busca de novos profissionais para a Secretara Municipal de Saúde, cuja contratação deve ocorrer por meio de Processo Seletivo que constará de Análise de Currículo.

Há ofertas para Nível Superior nos cargos de Médicos Pediatra (1), Anestesiologista (1), Psiquiatra (1) e Clínico Geral (1), que possui jornada de 40h semanais e remunerações que vão de R$ 7.500,00 a R$ 8.250,00.

Gratuitas, as inscrições serão realizadas nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2017 na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Valdemar Coelho, nº 2340, Centro, das 7h30 às 13h.

Com validade de seis meses, a contar da data de homologação do resultado final, esta seleção pode ser prorrogada por igual período. Mais informações estão disponíveis no edital que pode ser acessado em nosso site.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Karina Felício