Suspeito de fornecer drogas sintéticas para filhos de empresários vilhenenses é preso no Paraná; há suspeitas de mais envolvidos

Foi preso na manhã desta sexta-feira, 22, em Londrina, Alexandre Rosa, suspeito de fornecer para os filhos de empresários de Vilhena, presos no fim de agosto do ano corrente, as drogas sintéticas que os mesmos comercializavam em todo o Cone Sul.

Segundo informações, esta foi a segunda fase da operação “Amizades Artificiais” e outras ainda devem ser desencadeadas devido suspeitas de mais nomes envolvidos no caso.

A identificação do suspeito foi efetivada através de perícias realizadas no aparelhos celulares dos jovens detidos em Vilhena e que continuam presos aguardando julgamento.

Texto e fotos: Extra de Rondônia