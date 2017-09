Edson Martins assume Presidência da Assembleia Legislativa

O deputado Edson Martins (PMDB) assume a Presidência da Assembleia Legislativa na manhã deste sábado (23). O parlamentar, que é o 1º vice-presidente da Casa de Leis, disse que continuará o trabalho que vem sendo desenvolvido no Legislativo Estadual, mantendo um bom relacionamento com o Executivo.

Edson Martins substituirá por alguns dias o deputado Maurão de Carvalho (PMDB), que assume o governo do Estado no período em que o governador Confúcio Moura (PMDB) e o vice-governador Daniel Pereira (PSB) estarão viajando.

De acordo com Edson Martins, não haverá alterações na Assembleia Legislativa nesse período. O deputado explicou que a atual legislatura está desenvolvendo um excelente trabalho, e isso vem se refletindo na economia do Estado.

“Rondônia é um dos poucos Estados brasileiros que se mantém em crescimento, com o salário dos servidores públicos pagos dentro do mês trabalhado. A Assembleia Legislativo e o Executivo colaboram com os municípios, para que benefícios cheguem à população”, destacou o parlamentar.

Autor: Nilton Salina