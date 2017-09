Mais de 17 mil vilhenenses já foram beneficiados no Programa “ID Jovem”

Lançado no mês de julho, o Programa Identidade Jovem, conhecido como “ID Jovem”, já beneficiou 17.496 vilhenenses.

O dado foi divulgado durante uma reunião na realizada na manhã desta sexta-feira,22, realizada no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

O evento contou com a participação da coordenadora de Juventude do Governo de Rondônia, Liliana Beleza, e do assessor técnico Deivisson Souza, além da coordenadora do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), Fátima Camargo, entre outros servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

O Programa Identidade Jovem, do Governo Federal, através Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), oferece diversos benefícios a jovens de 15 a 29 anos de famílias com renda mensal de até dois salários mínimos. Entre eles, estão o direito ao pagamento de meia-entrada em eventos culturais e esportivos e o direito a desconto de até 50% no valor das passagens interestaduais.

Fátima Camargo informou que para o jovem ser beneficiado com o programa ele precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e baixar um aplicativo e fazer o cadastro do cartão que é virtual e deverá ser apresentado nos estabelecimentos na tela do smartphone ou impresso da página da internet.

De acordo com Fátima Camargo, o Cadastro Único está sendo feito no CRAS e os jovens interessados podem procurar o órgão para se inscrever. “Temos uma equipe capacitada para atender os jovens que desejam se inscrever neste importante programa. É importante ressaltar que a secretária de Assistência Social, Ivete Pires tem dado todo apoio ao programa e a equipe está de parabéns atendendo a todos com amor e carinho”, disse Fátima que também informou que o atendimento acontece entre as 7h as 13h de segunda a sexta-feira.

Uma das beneficiárias do programa é a jovem Bruna Garvim, de 24 anos. Ela acredita que o documento é um meio de facilitar o acesso às opções de lazer. “Eu não conhecia o ID Jovem e achei muito interessante a possibilidade de obter a carteira. Pretendo utilizar para ir ao cinema e também nos descontos nas viagens”, explicou a jovem.

O assessor técnico da Sejucel, Deivisson Souza parabenizou Vilhena pela grande adesão ao Programa Identidade Jovem.

Já a prefeita Rosani Donadon ressaltou que o programa é muito importante, pois está beneficiando muitos jovens. ““Estamos diante de um programa fantástico que dá diversos benefícios aos jovens, principalmente àqueles que mais precisam. Essa conquista é de todos. Estamos trabalhando empenhados para melhorar a qualidade de vida dos vilhenenses”, finalizou a prefeita.

